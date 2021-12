Envol du télescope spatial James Webb pour voir plus loin dans l’Univers

Le télescope spatial James Webb (JWST), attendu depuis trente ans par les astronomes du monde entier pour examiner l’Univers avec des moyens inégalés, devrait rejoindre samedi son poste d’observation, à 1,5 million de km de la Terre, grâce à une fusée Ariane 5.

Après le décollage depuis le Centre spatial guyanais, prévu sur une fenêtre de 32 minutes à partir de 12H20 GMT, le JWST deviendra l’instrument d’observation du cosmos le plus perfectionné jamais envoyé dans l’espace.

Avec l’ambition d’éclairer plus avant l’humanité sur deux questions qui la taraudent: « d’où venons-nous? » et « sommes-nous seuls dans l’Univers? ».

Et apercevoir ainsi les lueurs de « l’aube cosmique », quand les premières galaxies ont commencé à éclairer l’Univers depuis le Big bang, il y a 13,8 milliards d’années.

Il permettra de mieux comprendre la formation des étoiles et des galaxies, et observer les exoplanètes dont les astronomes découvrent toujours plus de spécimens, pour y identifier peut-être un jour d’autres Terres.

Le James Webb va marcher dans les pas du télescope Hubble, qui a révolutionné l’observation de l’Univers: c’est grâce à lui que les scientifiques ont découvert l’existence d’un trou noir galactique au centre de toutes les galaxies, ou de vapeur d’eau autour d’exoplanètes.