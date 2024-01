Équateur : Le gouvernement muscle sa riposte face aux gangs de narcotrafiquants 

Plus de 22 400 militaires déployés, des renforts terrestres, aériens et maritimes, des perquisitions et des opérations à tout va dans les prisons? Avec des moyens colossaux déployés dans tout l’Équateur, le gouvernement local muscle son offensive contre les bandes criminelles liées au narcotrafic qui terrorisent le pays depuis une semaine. Objectif : ne pas céder aux tentatives d’intimidation des gangs criminels.

« Ils ont voulu semer la peur, mais ils ont réveillé notre colère. Ils pensaient soumettre un pays entier et ont oublié que les forces armées sont entraînées pour la guerre », a averti le ministre de la Défense, Gian Carlo Loffredo, sur les réseaux sociaux. Lundi 8 janvier, le président équatorien, Daniel Noboa, avait décrété l’état d’urgence pour 60 jours sur tout le territoire.

Pour appuyer son offensive, l’Équateur va par ailleurs recevoir ces prochaines semaines le soutien des États-Unis. Des discussions sont engagées entre les deux pays pour réfléchir à la manière d’« affronter la menace représentée par les organisations criminelles transnationales », a annoncé le département d’État.

Si dans les rues, policiers et militaires patrouillent en masse, la situation est beaucoup plus délicate dans les prisons où l’administration pénitentiaire (SNAI) a fait état jeudi de 39 nouveaux agents retenus en otage dans les prisons du pays. Au total, 178 gardiens et personnels administratifs sont aux mains des gangs. Elle a également indiqué que des détenus tiraient sur les forces armées depuis les prisons.

- Publicité-