Équateur : Tous les otages aux mains des mutins en prison ont été libérés

Tous les otages, 136 au total, qui restaient retenus par des mutins dans les prisons d’Équateur, ont été libérés dans la nuit de samedi à ce dimanche. « Les protocoles de sécurité et l’action conjointe de la police et de l’armée nationale ont permis la libération de tous les otages qui étaient retenus dans différentes prisons du pays », indique l’administration pénitentiaire. Ces libérations interviennent après une semaine de calvaire.

Selon la police, ce sont 46 gardiens et un fonctionnaire qui ont été libérés de la prison de Cotopaxi (centre du pays), 13 de la prison de Tungurahua (centre), et 15 autres de la prison d’El Oro (sud-ouest), où a été retrouvé le corps sans vie d’un fonctionnaire. Parmi ces gardiens se trouvaient de nombreuses femmes. Les prisonniers sont sortis épuisés et soutenus par leurs collègues peu après leur libération. « Grâce à Dieu, nous nous en sommes tous bien sortis. Nous sommes en bonne santé. En espérant que ce sera un grand pas pour le pays vers la paix », ont déclaré des otages libérés de Cotopaxi, brandissant un drapeau équatorien.

- Publicité-