Zaafrani s’engage sur des mesures en cas de non respect des délais des projets publics

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat prendra toutes les mesures légales en cas de non respect des délais de réalisation des projets publics ou de non respect de la qualité et des normes requises, a déclaré, mardi, la ministre de tutelle, Sarra Zaafrani.

Dans une déclaration médiatique, en marge d’une visite effectuée dans le gouvernorat de Bizerte, elle a évoqué les coûts financiers importants que supporte l’Etat à cause des retards accusés dans la réalisation des projets publics dont la majorité est financée à travers des crédits.

La ministre a, par ailleurs, pris connaissance de l’état d’avancement de nombre de projets publics en cours de la réalisation dans la région de Bizerte, dont le projet du nouveau pont de Bizerte, la réhabilitation des quartiers avoisinant le pont, le projet de protection de la corniche de Bizerte de l’érosion marine, le projet de protection des villes de Zarzouna et Menzel Abderahmen contre les inondations…

En marge de sa visite à Bizerte, la ministre a également, assisté à un atelier sur les travaux de lancement de la première phase de l’étude relative au » Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible du littoral est de Bizerte « .

Lors de cet atelier, elle a indiqué que » la Tunisie traverse une phase importante de son histoire, ce qui lui impose de nouveaux défis sur les plans économiques et sociaux. Lesquels requiert la mise en place de stratégies de réformes intégrées et un nouveau modèle de développement « .

Elle a estimé que le Schéma directeur d’aménagement de la zone sensible du littoral est de Bizerte, favorisera la mise en place de plans d’action visant à optimiser l’exploitation des atouts et du potentiel de la zone concernée et de limiter les pressions subies par son environnement naturel, d’autant plus qu’elle se situe entre deux grands pôles urbains à savoir le Grand Tunis et Bizerte.

De son côté, le gouverneur de Bizerte, Samir Abdelaoui, a indiqué que l’étude en question a pour objectif d’examiner les mécanismes devant permettre de protéger le littoral est de Bizerte qui englobe les délégations de Zarzouna, Menzel Jemil, Ras El Jebel, Ghar El Melh, El Alia, contre les problématiques de la construction anarchique, l’exploitation excessive des domaine terrestre, naturel et agricole, et de mieux orienter les programmes de développement relatifs à cette zone.

