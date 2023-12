Erdogan à Athènes pour « une nouvelle ère » dans les tumultueuses relations gréco-turques

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé jeudi à Athènes son souhait d’entamer « une nouvelle ère » dans les relations de son pays avec la Grèce après des années de turbulences entre les deux voisins et rivaux historiques.

« Je suis convaincu que la réunion de coopération stratégique entre la Turquie et la Grèce (ce jeudi dans la capitale grecque, ndlr) sera l’occasion d’une nouvelle ère qui gagnera en puissance », a affirmé le chef de l’Etat turc en s’adressant à la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou.

« Nous devons être optimistes et cet optimisme sera fructueux pour l’avenir », a-t-il ajouté alors qu’il effectue sa première visite à Athènes depuis 2017 après des années de tensions autour de la délimitation du plateau continental des îles grecques en mer Egée, des zones d’exploitation maritimes et du dossier migratoire.

