Erdogan effectue une visite de travail en Tunisie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé, mercredi, à Tunis pour une visite de travail, dont la durée n’a pas été communiquée, nous apprend l’Agence Anadolu.

La conseillère à la présidence tunisienne, chargée de la communication, Rachida Ennaifer a indiqué que le président Kais Saïed a accueilli son homologue turc à l’aéroport Tunis-Carthage.

Il est à noter que la présidence tunisienne n’avait annoncé ni la visite de travail ni les thèmes qui seront discutés.

Le président turc est accompagné, dans sa visite, des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Mevlut Cavusoglu et Hulusi Akar, du chef des services de renseignement, Hakan Fidan, du chef du département de la communication de la présidence, Fahrettin Altun et du porte-parole de la présidence Ibrahim Calin.