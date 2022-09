Erdogan propose sa médiation pour la centrale nucléaire de Zaporijjia, à nouveau déconnectée

La déconnexion de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, dans le sud de l’Ukraine, s’était déjà produite le 25 août. Elle est survenue « après de nouveaux bombardements dans la zone », selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), mais la centrale continue cependant à fonctionner « grâce à une ligne de secours » qui l’alimente, permettant ainsi le refroidissement du combustible nucléaire.

La dernière ligne encore en fonctionnement « a été endommagée », a expliqué l’AIEA, rappelant que les trois autres avaient été « perdues précédemment pendant le conflit ».

« Du fait d’une capacité insuffisante pour deux réacteurs, le réacteur numéro 5 a été arrêté », a précisé l’opérateur ukrainien Energoatom dans un communiqué sur Telegram, imputant les frappes aux forces russes.

« Actuellement, le sixième réacteur marche », a-t-il ajouté. L’AIEA, dont six experts sont sur place, a confirmé: « Il produit de l’électricité pour le refroidissement (du combustible nucléaire) et d’autres fonctions de sécurité essentielles ».

lors d’un entretien téléphonique, le président turc Recep Tayyip a déclaré à son homologue russe Vladimir Poutine « que la Turquie peut jouer un rôle de facilitation sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, comme elle l’a fait pour l’accord sur les céréales » en juillet, a indiqué la présidence turque dans un communiqué.

Le Kremlin a confirmé une discussion entre Poutine et Erdogan, indiquant qu’ils avaient confirmé vouloir « accroître leurs liens économiques et commerciaux », via « des projets stratégiques communs dans le domaine de l’énergie ».

Le communiqué turc ne précise pas si Ankara a proposé formellement sa médiation à Kiev.

La Turquie veut présenter une proposition prévoyant, comme elle l’avait fait pour l’accord sur les céréales, la création à Istanbul d’un bureau dédié au dialogue entre des organisations internationales, la Russie et l’Ukraine pour trouver un point d’entente sur la question du contrôle technique et des inspections de la centrale.