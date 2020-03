Espace interlocuteur unique : 136 sociétés créées en 48 heures, en février 2020

350 nouvelles sociétés ont été créées, durant le mois de février 2020, au niveau de l’espace interlocuteur unique, dont 136 sociétés ont été installées en 48 heures, selon les dernières statistiques, publiées récemment, par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

92 sociétés ont été créées en 72 heures (3 jours), 74 en 96 heures (4 jours) et le reste (48 entreprises) en un temps dépassant les 96 heures. Toutefois, l’APII a fait état d’une baisse du nombre des sociétés créées, en comparaison avec les mois précédents: 384 sociétés en janvier 2020, 405 en décembre 2019 et 360 en novembre 2019.Il est à rappeler que l’espace interlocuteur unique a été instauré en mars 2018, dans le but d’améliorer et de faciliter les procédures de la constitution juridique des sociétés. Il est composé de 5 personnes qui veillent, essentiellement, à assister, orienter et suivre les investisseurs dans la démarche de création juridique de leurs sociétés.SAB-BES