Espagne : Des pics à 40 °C attendus avec la canicule

En Europe, on n’a encore jamais vu poindre au milieu du mois d’avril une canicule aussi intense. Une masse d’air très chaude va faire suffoquer l’Espagne cette semaine, avec des pics de températures atteignant les 40 degrés à partir de ce mercredi 26 avril, soit plus de 15 degrés au-dessus des normales de saison. Pour ne rien arranger, la sécheresse ravage une grande partie du territoire, ce qui fait craindre l’aggravation de la pénurie d’eau, la propagation d’incendies, et d’importantes pertes agricoles.

Les températures attendues pourraient même pulvériser le record européen, atteint à Orihuela, en Espagne, le 9 avril 2011, où la barre des 39 degrés avait été dépassée, rappelle le météorologue Fabien Delacour sur Twitter. Une canicule aussi précoce et intense, c’est « inédit en Espagne » et « inédit en Europe », souligne l’agroclimatologue Serge Zaka sur le réseau social.

L’agence météorologique espagnole, l’Aemet, confirme dans un communiqué ce dimanche que le pays va faire face à des « températures exceptionnellement élevées pour cette période de l’année », et qu’elles atteindront « jeudi et vendredi, 35 °C dans la moitié sud et la vallée de l’Èbre et 40 °C dans le Guadalquivir ».

Cette vague de chaleur est liée à une « masse d’air très chaude et sèche, d’origine africaine, sur l’Espagne continentale et les Baléares », poursuit le prévisionniste national, cité par HuffPost. Et les températures minimales la nuit ne laisseront aucun répit à l’Espagne, avec des « nuits tropicales », surtout en Andalousie, où le thermomètre ne descendra pas en dessous de 20 degrés.