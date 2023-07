Espagne : La droite remporte les Législatives mais n’a  pas la majorité pour former un gouvernement

C’est finalement la droite qui sort victorieuse des élections législatives en Espagne, dimanche 23 juillet. Après le dépouillement de 99,3 % des suffrages, le Parti populaire (PP, droite) d’Alberto Núñez Feijóo a remporté le plus grand nombre de sièges, devant les socialistes du Premier ministre sortant Pedro Sánchez. Cependant, le PP ne dispose pas d’une majorité pour former un gouvernement, selon les résultats officiels quasi-définitifs. C’est donc son principal adversaire qui pourrait en tirer avantage.

Le PP remporte donc 136 sièges, soit 47 de plus qu’il y a quatre ans, loin devant les 122 sièges des socialistes, mais ce résultat en apparence spectaculaire est nettement inférieur à l’objectif d’Alberto Núñez Feijóo, qui visait 150 sièges. Le parti d’extrême droite Vox serait crédité de 33 sièges, juste devant Sumar, formation de gauche radicale alliée de Pedro Sánchez, qui remporterait 31 sièges.

Même avec l’appui de Vox, son seul allié potentiel, le PP d’Alberto Núñez Feijóo ne disposerait donc de seulement 169 sièges, loin de la majorité absolue, qui est de 176 sièges.

Mais le chef de la droite garde, malgré tout, bon espoir et dit vouloir tenter de « former un gouvernement » après avoir revendiqué la victoire. « En tant que candidat du parti ayant obtenu le plus de voix, je crois qu’il est de mon devoir » de tenter de « former un gouvernement », a déclaré, devant le siège du PP à Madrid, Albert Núñez Feijóo, cité par Le Point.

Sans majorité, il aura besoin de l’abstention, lors d’un vote d’investiture au Parlement, des socialistes, qui « ne lui donneront pas », affirme Antonio Barroso, analyste du cabinet Teneo.

C’est une désillusion pour Alberto Núñez Feijóo. Cet ancien président de la Galice (nord-ouest) a fait campagne sur « l’abrogation du sanchisme », néologisme faisant référence au nom de Pedro Sánchez, que la droite accuse d’avoir franchi des lignes rouges, notamment en graciant les indépendantistes catalans condamnés pour la tentative de sécession de 2017 ou en négociant au Parlement le soutien du parti basque Bildu, héritier de la vitrine politique de l’ETA, pour faire adopter ses réformes.

Pedro Sánchez, au pouvoir depuis cinq ans, conserve ainsi une chance de se maintenir au pouvoir en ayant limité les gains de l’opposition de droite. Ce résultat est une véritable surprise pour les analystes, les derniers sondages prédisaient tous une large victoire du PP et même la possibilité d’une majorité absolue avec l’appui de Vox.