Espagne : Le roi charge Pedro Sánchez de tenter de former un gouvernement

Le roi Felipe d’Espagne a chargé le président du gouvernement socialiste sortant Pedro Sanchez de tenter de réunir une majorité sous son nom à la chambre basse du Parlement après l’échec du conservateur Alberto Nunez Feijoo, qui n’a pas réussi à franchir le seuil nécessaire de 176 élus sur 350 au Congrès des députés.

Afin d’obtenir la confiance des députés, le socialiste devra disposer du soutien crucial des indépendantistes catalans, qui exigent en échange une mesure d’amnistie très controversée.

Pedro Sanchez a dit son intention de former une coalition « progressiste et inclusive » avec le parti de gauche Sumar de la ministre du Travail sortante Yolanda Diaz, et le soutien parlementaire d’autres formations.

« Nous chercherons une majorité non seulement pour l’investiture mais pour la durée du mandat de gouvernement », a-t-il promis en annonçant l’ouverture de consultations dès mercredi.

