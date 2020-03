En 24 heures, l’Espagne a enregistré 514 décès supplémentaires entre lundi et mardi 24 mars 2020, ce qui porte le bilan total à 2.696.

Deuxième pays le plus touché en Europe après l’Italie, le nombre total de cas confirmés s’approche des 40.000 cas, selon le ministère de la santé espagnol.

Quant à la région de Madrid, la ville a enregistré plus de 1.535 morts et 12.352 cas.