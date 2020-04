Espagne : Réduction salariale de 70% pour les joueurs de l’Atlético Madrid

Les joueurs de l’Atlético Madrid (Liga espagnole de football) ont décidé de baisser de 70% leurs salaires, afin d’atténuer l’impact économique provoquée par le nouveau coronavirus (Covid-19), a

annoncé le club jeudi.

Le dispositif “supposera une réduction de 70% des salaires des techniciens et joueurs de l’équipe première masculine, de l’équipe première féminine et de l’Atlético Madrid B, tant que l’état d’alerte est en vigueur”, précise le club madrilène dans un communiqué.

L’Espagne, deuxième pays européen le plus touché par la pandémie du Covid-19 après l’Italie, avec plus de 10.000 morts, est soumise jusqu’au 11 avril au moins à un régime de confinement strict qui a mis l’économie à l’arrêt quasi-total.

Les joueurs de l’Atlético contribueront également au salaire de 430 autres employés du club, également mis au chômage partiel, un dispositif qui permet aux employeurs de suspendre des contrats ou réduire le temps de travail, et donc la rémunération, de ses salariés.

L’Atlético Madrid emboîte ainsi le pas à l’actuel leader de la Liga le FC Barcelone, qui a annoncé lundi une mesure similaire pour ses joueurs, qui réduisent de 70% leur salaire tant que l’état d’alerte est en vigueur. Une mesure qui devrait lui faire économiser 14 millions d’euros, selon les estimations du club catalan.