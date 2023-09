Espagne : Une partie du pays est inondée par des pluies torrentielles

Une partie de l’Espagne est sous l’eau et fait face à des pluies torrentielles qui s’abattent sur le pays depuis samedi 2 septembre 2023, créant des inondations, indique Le Parisien. La situation est telle qu’onze communautés autonomes ont été placées en alerte par l’Agence météorologique nationale espagnole (AEMET), dont les régions de Tolède et Madrid en alerte rouge. Le maire de la capitale madrilènea indiqué à ses concitoyens et concitoyennes sur X (anciennement Twitter) de « rester chez eux aujourd’hui [ce dimanche 3 septembre, ndlr] ».

Selon un bulletin de l’Agence météorologique nationale espagnole, « plus de 120 litres d’eau par mètres carrés » pourraient tomber dans la région de Madrid. Le match de foot prévu dimanche soir au Stade Metropolitano, entre l’Atlético de Madrid et Séville, a d’ailleurs été reporté. Du côté de l’est du pays, la circulation des trains entre la Catalogne et la communauté Valenciennes est interrompue, l’autoroute AP-7 entre Tarragone et Castellón a été fermée pendant deux heures comme le relaye le quotidien espagnol El Pais.