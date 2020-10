Essity cède sa participation dans Sancella Tunisie à Sotupa

L’entreprise suédoise de produits d’hygiène Essity a décidé de céder sa participation de 49% dans Sancella Tunisie à l’autre propriétaire Sotupa. Sancella Tunisie propose une gamme de produits et de marques Essity en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Libye. Essity conservera une présence sur ces marchés par le biais d’accords de licence et de distribution.

En 2019, Sancella Tunisie a réalisé un chiffre d’affaires net de 575 millions de couronnes suédoises (SEK) (154 millions de dinars tunisiens). La cession devrait donner lieu à un gain d’environ 25 millions de SEK, qui sera comptabilisé comme un élément affectant la comparabilité lorsque la transaction sera achevée.

La transaction est soumise à l’approbation des autorités tunisiennes et devrait être achevée au cours du quatrième trimestre 2020.

