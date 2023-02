Esther Lynch: «Mon expulsion n’est que la partie visible de l’iceberg»

La secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats (CES) est arrivée à Bruxelles, après avoir reçu l’ordre du gouvernement tunisien de quitter le pays pour avoir participé à une manifestation contre la répression des syndicats et des droits des travailleurs.

Esther Lynch s’était rendue en Tunisie au sein d’une délégation de dirigeants syndicaux internationaux pour manifester sa solidarité avec l’UGTT), dont les membres font l’objet d’une campagne de harcèlement de la part du gouvernement du pays.

Le traitement qui lui a été réservé, a-t-elle déclaré s’inscrit dans le droit fil d’une campagne du président Saied visant à briser la résistance des syndicats aux politiques qui font payer aux gens ordinaires la crise économique, sociale et constitutionnelle du pays,, ajoutant que la Tunisie fait désormais partie d’un groupe de pays où il n’y a « aucune garantie des droits », selon l’indice mondial des droits de la CSI. Elle a été le seul pays au monde à passer dans ce groupe l’année dernière.

« S’attaquer aux dirigeants syndicaux a pour but de leur rendre la tâche difficile. Mais elle fait également passer un message : elle démontre que si les autorités peuvent s’attaquer aux plus forts, imaginez ce qui arrivera aux membres les plus faibles et les plus vulnérables du syndicat.

« La décision de m’expulser pour avoir participé à une manifestation pacifique est caractéristique du harcèlement et de l’intimidation auxquels sont confrontés chaque jour les syndicalistes en Tunisie. Au cours des derniers mois, des membres de l’UGTT ont été arrêtés, licenciés et espionnés simplement pour avoir effectué un travail syndical tout à fait légal.

« Ces tactiques autoritaires utilisées contre les syndicalistes et les militants de la société civile, dont j’ai fait l’expérience directe ce week-end, n’ont pas leur place dans un pays démocratique. Je demande à nouveau au président Saied de respecter les droits démocratiques et de mettre fin à ses attaques contre les syndicalistes.

« Loin de me faire taire, le traitement que j’ai subi ce week-end a renforcé ma détermination à défendre les syndicats en Tunisie et je soulèverai la question de leur traitement aux plus hauts niveaux de l’UE », ajoutant que « cette expulsion est la partie visible de l’iceberg de la répression contre l’action syndicale ».