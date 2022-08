Etablissements scolaires: 37% des travaux d’entretien parachevés

Sur un total de 1369 projets d’aménagement et de rénovation d’infrastructure des établissements scolaires programmés pour la rentrée scolaire 2022-2023, près de 505 ont été parachevés, soit un taux de 37%, a indiqué le président du centre national de maintenance au ministère de l’éducation, Salem Horchey. Dans une déclaration à l’agence TAP, Horchey a fait savoir que les travaux des projets en cours de réalisation qui ont commencé en janvier 2022, concernent 970 établissements scolaires, primaires et secondaires, répartis sur tous le territoire tunisien. Le taux d’avancement des autres projets non achevés varie entre 60 et 95%. Les travaux portent notamment sur l’aménagement, la construction de salles de classe, de blocs sanitaires, de cantines, de bureaux… Il a ajouté que le ministère a effectué 150 tests techniques en 2022 pour contrôler la conformité de l’infrastructure des établissements scolaires aux normes de sécurité.

