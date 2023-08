Etam ouvre usine de lingerie en Tunisie 

« Le groupe Etam, spécialisé dans la lingerie, a ouvert sa première usine en Tunisie ». C’est ce que rapporte le site « FashionUnited » qui citait le compte LinkedIn du groupe Etam. La nouvelle usine serait, selon la même source, « entièrement consacrée à la fabrication de dentelles pour ses marques de lingerie Etam, Undiz, Yvsé et Livy, et introduira une technique innovante et plus responsable de coloration par sublimation qui ne nécessiterait aucune consommation d’eau ». Etam, c’est 1.587 points de vente, 5 marques, 57 pays d’implantation, et un chiffre d’affaire de 847 M€

