États-Unis : 300.000 cas recensés, envolée des décès à New York

Les États-Unis ont franchi ce samedi 4 avril la barre des 300.000 cas recensés de Covid-19, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui recense, d’après son tableau de bord en ligne de la pandémie, au moins 8.162 morts dans le pays.

Le cap des 200.000 cas recensés avait été franchi seulement mercredi dernier, une accélération rendue visible par la plus grande disponibilité des tests de dépistage aux États-Unis. Le foyer principal de l’épidémie américaine est l’État de New York, où se trouve la plus grosse ville du pays, qui a enregistré 630 nouveaux décès en une journée, son pire bilan sur 24 heures, et déplore désormais 3.565 morts.

Contrairement à l’Espagne et l’Italie, où les bilans sont plus lourds, “nous n’avons pas encore atteint le pic” de l’épidémie, a déclaré le gouverneur démocrate Andrew Cuomo lors d’une conférence de presse. “Mais on s’en rapproche”, a-t-il ajouté, en évoquant des estimations allant de quatre à quatorze jours avant d’espérer un ralentissement des contaminations.