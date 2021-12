Etats-Unis : Au moins 83 morts dans des tornades « historiques »

Les services de secours américains travaillaient d’arrache-pied dimanche à la recherche d’éventuels survivants des tornades qui ont dévasté le centre et le sud des États-Unis vendredi soir et samedi matin, faisant au moins 83 morts et laissant une traînée de destructions dans leur sillage.

Des dizaines de disparus, des constructions aplaties à perte de vue, des enchevêtrements de gravats: six États américains ont été traversés par « l’une des séries de tornades les pires » de l’histoire du pays, a déploré le président américain Joe Biden, en qualifiant leurs ravages « d’inimaginable tragédie ».

Déjà 83 décès ont été recensés mais le bilan pourrait s’alourdir: « Nous ne savons toujours pas combien de vies ont été perdues ni l’ampleur des dégâts », a relevé le président Biden sur les antennes nationales.

Les agences fédérales de réponse aux catastrophes ont commencé à être déployées sur place, a affirmé le chef de l’État, en promettant que « l’Etat fédéral ferait tout ce qu’il peut pour aider ».

Le Kentucky, dans le centre-est du pays, a été particulièrement endeuillé par ce phénomène météorologique violent touchant particulièrement les immenses plaines américaines, colonnes noires balayant le sol, illuminées par des éclairs intermittents.

Après avoir annoncé « au moins 70 morts » dans son État, le gouverneur Andy Beshear a dit craindre que le bilan ne dépasse les 100 décès et même que ce « nombre monte de manière considérable ». Il a appelé les habitants à donner leur sang, pour les blessés.