États-Unis : Au moins six morts et dix blessés dans une fusillade à Sacramento

Au moins six personnes sont mortes et dix autres ont été blessées lors d’une fusillade à Sacramento en Californie, a indiqué dimanche la police, qui n’a encore procédé à aucune interpellation.

Selon la cheffe de la police de Sacramento, vers 02H00 du matin, des agents présents dans le centre-ville, où se trouvent de nombreux bars et restaurants, ont entendu des coups de feu. Elle a décrit une « foule » présente sur les lieux avant le drame. « On ne sait pas si cela venait d’une boîte de nuit ou d’une soirée ». « Nous avons pu confirmer que six personnes avaient été tuées et que dix autres avaient été hospitalisées » suite à cette fusillade, a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse, sans donner aucune information sur les circonstances du drame. « Nous demandons au public de nous aider à identifier des suspects et de fournir toute information qui nous permettrait de faire la lumière » sur cette affaire.

La police a indiqué n’avoir encore procédé à aucune interpellation, les environs du lieu de la fusillade demeurant à risque. Les autorités ont ainsi exhorté les habitants à éviter la zone, délimitée par un cordon et où une forte présence policière a été déployée. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des personnes courant paniquées dans la rue alors que des bruits de tirs se font entendre.