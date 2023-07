Etats-Unis : La Fed relève ses taux, au plus haut depuis 2001

La banque centrale américaine a renoué mercredi avec les hausses de taux, après une pause en juin, mais a laissé toutes les options ouvertes pour la suite, martelant que l’inflation a certes ralenti mais reste bien supérieure à son objectif.

Le principal taux directeur de la Fed, relevé d’un quart de point de pourcentage, se situe désormais dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, le niveau le plus élevé depuis janvier 2001. La décision a été prise à l’unanimité des 11 membres votants du comité de politique monétaire (FOMC).

Cette nouvelle hausse va faire encore grimper les taux d’intérêt des crédits contractés par les ménages et les entreprises.

Il s’agit de la 11e depuis mars 2022, et les responsables de la Fed n’ont cependant pas précisé, dans leur communiqué, s’ils pensent continuer ou non à relever les taux dans les mois à venir.

« Le comité continuera à évaluer les informations supplémentaires et leur implication pour la politique monétaire », y a simplement indiqué l’institution.

Et lors de sa conférence de presse le président de la Fed, Jerome Powell, s’est bien gardé de s’avancer sur une hypothèse ou une autre: « Je dirais qu’il est possible que nous relevions à nouveau les taux lors de la réunion de septembre si les données le justifient. Et je dirais aussi qu’il est possible que nous choisissions de rester au même niveau lors de cette réunion ».

« Nous allons procéder à des évaluations minutieuses, comme je l’ai dit, réunion par réunion », a-t-il ajouté, soulignant que la politique monétaire de la Fed est désormais considérée comme « restrictive et exerce une pression à la baisse sur l’activité économique et l’inflation ».