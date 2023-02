États-Unis: La Fed relève une nouvelle fois son taux directeur

Sans grande surprise pour les marchés, la Banque centrale américaine a relevé son principal taux directeur de 0,25 point, à l’issue de sa première réunion de l’année. Il s’agit de la huitième hausse d’affilée.

Cette hausse est moins importante que les précédentes, mais le patron de l’institution, Jerome Powell, en anticipe d’autres afin de juguler l’inflation, toujours trop importante aux yeux de la Fed. « Les indicateurs récents montrent une croissance modérée des dépenses et de la production. » Autrement dit, l’inflation, qui avait atteint un record de 40 ans en juin dernier, a un peu ralenti à 5% en décembre, mais elle reste élevée, selon la Fed.

L’objectif de l’institution, a rappelé encore Jerome Powell, est bien de ramener l’inflation à 2%, mais on en est encore loin, alors la trajectoire de hausse des taux est maintenue à plus un quart de point, à 4,75% afin d’inciter les banques à relever les taux d’intérêt des prêts aux ménages et aux entreprises pour limiter la hausse des prix.

Cette première réunion de l’année marque en effet un retour au rythme plus habituel d’un quart de point. Mais des hausses supplémentaires sont à prévoir, a averti l’institution. « Nous parlons de quelques hausses des taux supplémentaires pour arriver au niveau que nous pensons être suffisamment restrictif », a indiqué Jerome Powell.