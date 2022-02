États-Unis : La pénurie de salariés menace de durer

Son taux de croissance a dépassé le niveau d’avant la pandémie: l’économie américaine a bien repris. Mais les entreprises de très nombreux secteurs cherchent désespérément à recruter pour répondre à la hausse de la demande.

Or les Etats-Unis comptent environ 3 millions d’actifs en moins qu’avant la crise sanitaire. Beaucoup d’Américains ne sont pas revenus sur le marché du travail. Les plus de 55 ans qui ont vu la valeur de leur patrimoine immobilier et de leur épargne augmenter éprouvent moins le besoin de travailler.

Le fait que l’économie soit loin du plein-emploi était l’une des raisons principales pour lesquelles la Réserve fédérale hésitait à relever ses taux d’intérêt. Mais face au manque persistant de main-d’œuvre, elle a révisé sa position: son président Jerome Powell affirme que seule une reprise durable de la croissance permettra d’accroître la population active. Au-delà du relèvement nécessaire des taux d’intérêt , certains économistes espèrent qu’avec le reflux de la pandémie les gens vont à nouveau se tourner vers l’achat de services plutôt que de biens. Ce qui devrait alléger la pression sur les prix. Mais rien n’est moins sûr. « Sans une remontée de la participation au marché du travail, l’inflation pourrait être alimentée au second semestre 2022 par une augmentation des prix des services » , prévient l’économiste Betsey Stevenson de l’université du Michigan.