Etats-Unis : L’emploi termine l’année 2021 sur une note mitigée

Des créations d’emplois décevantes en décembre, un taux de chômage en nette baisse: le marché de l’emploi aux Etats-Unis a terminé l’année 2021 sur une note mitigée, reflétant les défis qui attendent Joe Biden en cette année d’élections. Ce qui n’a pas empêché le président américain de saluer un « jour historique ».

« Le plan économique Biden fonctionne et remet l’Amérique au travail », a-t-il affirmé lors d’une allocution depuis la Maison Blanche.

La première économie du monde n’a créé que 199.000 emplois au cours du dernier mois de 2021, loin des 440.000 attendus par les analystes. Et le taux de participation au marché du travail, est resté inchangé à seulement 61,9%.

Ces chiffres sont d’autant plus décevants que les données ont été collectées avant que le variant Omicron ne se répande dans le pays comme une traînée de poudre, provoquant fermetures de théâtres, de cinémas, de restaurants ou encore d’écoles et imposant une quarantaine à des centaines de milliers de personnes par jour.

La reprise du marché du travail est plus que jamais soumise aux aléas de la pandémie et ce rapport pourrait ainsi présager des chiffres plus sombres en janvier quand l’effet Omicron sera pris en compte.