Etats-Unis : L’inflation atteint 7,5 % sur un an

Le chiffre est pire qu’attendu : l’inflation a atteint, en janvier, 7,5 % sur un an aux Etats-Unis, selon les données publiées, jeudi 10 février, par le ministère du travail. La nouvelle a immédiatement fait bondir le rendement des emprunts d’Etat à dix ans, qui a franchi les 2 %, son plus haut niveau depuis la mi-2019, bien avant la pandémie de Covid-19, pour toucher 2,057 % – les opérateurs exigent une rémunération supérieure pour prêter leurs capitaux. Les taux à long terme ont quadruplé depuis le plus bas de l’été 2020.

Wall Street a fini en forte baisse, l’indice S&P 500 reculant de 1,8 %, tandis que le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, cédait 2,1 %, la hausse des taux rendant les profits de demain moins attractifs.

Cette poussée de l’inflation – la pire depuis février 1982 lorsque Paul Volcker, le président de Réserve fédérale américaine (Fed, banque centrale), tentait de juguler l’inflation après les deux chocs pétroliers des années 1970 – marque une forte dégradation par rapport aux attentes (+ 7,2 %) et au niveau de décembre 2021 (+ 7 %).