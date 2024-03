Etats-Unis : Nikki Haley se retire de la course présidentielle

Nikki Haley va suspendre mercredi sa campagne présidentielle américaine après avoir été battue dans tout le pays lors du Super Tuesday, selon des personnes au fait de sa décision, laissant Donald Trump comme dernier candidat majeur à l’investiture républicaine pour 2024.

Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations unies, a été la première rivale importante de Trump lorsqu’elle s’est lancée dans la course en février 2023. Elle a passé la dernière phase de sa campagne à mettre en garde contre l’adhésion à Trump, qui, selon elle, était trop consumé par le chaos et les griefs personnels pour vaincre le président Joe Biden lors de l’élection générale.

Son départ permet à Trump de se concentrer uniquement sur sa probable revanche en novembre face à Biden. L’ancien président est en passe d’atteindre les 1 215 délégués nécessaires pour décrocher l’investiture républicaine à la fin du mois.

