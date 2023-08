Etats-Unis-Tunisie : Ouverture des candidatures pour le programme de bourses Hubert H.Humphrey

L’ambassade des États-Unis à Tunis annonce l’ouverture d’accès au programme de bourses Hubert H. Humphrey 2024-2025. Ce programme unique d’un an est ouvert aux candidats professionnels des secteurs public et privé.

Le programme de bourses Humphrey est l’un des programmes les plus prestigieux du gouvernement américain qui amène aux États-Unis de jeunes professionnels accomplis et à mi- carrière pour une année d’études supérieures non diplômantes, de développement du leadership et de collaboration substantielle avec leurs homologues américains, y compris le premier -une exposition directe à l’environnement de travail américain, fournissant une base pour des partenariats durables et productifs, précise l’Ambassade.

Les candidatures concernent les domaines suivants :

Les candidats intéressés ayant au moins cinq ans d’expérience professionnelle à temps plein dans le domaine dans lequel ils postulent peuvent se porter candidats dans l’un des domaines suivants :

• Agriculture et développement rural

• Développement économique, finance et banque

• Ressources naturelles, politique environnementale et changement climatique

• Planification urbaine et régionale

• Communication et journalisme

• Droit et droits de l’homme

• Analyse des politiques publiques et administration publique

• Politique et prévention de la traite des personnes

• Politique et gestion de la technologie

• Gestion des ressources humaines

• Administration, planification et politique de l’éducation

• Administration de l’enseignement supérieur

• Enseignement de l’anglais comme langue étrangère

• Politique et gestion de la santé publique

• Éducation, traitement et prévention de la toxicomanie.

• Maladies contagieuses et infectieuses

Les candidats retenus doivent répondre aux critères suivants pour être éligibles :

• Citoyenneté et résidence tunisiennes

• Un diplôme universitaire de quatre ans

• Cinq ans d’expérience professionnelle pertinente à temps plein (avant octobre 2023) avec des responsabilités de gestion et/ou de politique

• Qualités de leadership démontrées, potentiel d’avancement professionnel et engagement envers le service public

• Un niveau élevé de maîtrise de l’anglais parlé et écrit

La date limite pour soumettre une candidature en ligne est 23 h 59, heure de Tunisie, le 10 septembre 2023 à l’adresse https://apply.iie.org//huberthhumphrey