États-Unis : Une fusillade fait six morts à Jersey City, près de New York

Six personnes sont mortes dans une fusillade qui a duré plus de deux heures mardi au cœur de Jersey City, une ville de l’État du New Jersey, voisine de New York.

La fusillade aurait commencé dans un cimetière ; les suspects se sont ensuite déplacés de façon rapide et continue dans le quartier pendant plusieurs heures, a précisé Michael Kelly, chef de la police de cette ville de 270 000 habitants.

Selon des informations des médias locaux non confirmées par la police, les tirs auraient commencé alors qu’un policier, qui enquêtait sur un meurtre, s’est approché des suspects dans le cimetière. Identifié comme un détective du nom de Joe Seals, il est mort le premier. Les deux suspects se sont ensuite réfugiés dans une épicerie, où la fusillade s’est poursuivie.

Michael Kelly a confirmé qu’un policier et trois civils avaient été tués, ainsi que les deux suspects soupçonnés d’avoir déclenché la fusillade à la mi-journée. Deux autres policiers ont été blessés, a-t-il précisé lors d’une conférence de presse avec le maire de la ville, soulignant que les informations étaient encore « préliminaires » et que l’enquête prendrait du temps.