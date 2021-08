États-Unis: Une troisième dose de vaccin pour tous dès la fin septembre

La campagne de rappel de vaccin anti-Covid s’ouvre à tous aux États-Unis. Les Américains vaccinés avec les sérums Pfizer et Moderna vont ainsi pouvoir recevoir une troisième injection huit mois après la deuxième, à partir de la semaine du 20 septembre, ont annoncé, mercredi 18 août, les autorités sanitaires.

« Les données disponibles montrent clairement que la protection contre l’infection au Sars-CoV-2 commence à baisser avec le temps après les premières doses de vaccin », ont justifié dans un communiqué commun de hauts responsables, dont la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) Rochelle Walensky et la cheffe par intérim de l’Agence américaine des médicaments (FDA) Janet Woodcock. « Ajouté à la dominance du variant Delta, nous commençons à constater des preuves d’une protection réduite contre les cas légers et modérés de la maladie », ajoutent-ils.