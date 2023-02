États-Unis : Une visite médicale pleine d’enjeux pour Joe Biden

La santé du doyen des présidents américains interroge de nombreux électeurs. C’est pourquoi Joe Biden joue la carte de la transparence. Jeudi 16 février, il boucle son bilan médical de routine, et la Maison-Blanche a promis de diffuser le rapport du médecin. Ce qu’elle avait déjà fait en novembre 2021, lors du précédent bilan de santé du démocrate. Le contenu de ce rapport sera crucial pour le président de 80 ans, qui a dit avoir « l’intention » de se représenter en 2024, alors que la campagne a déjà commencé.

Joe Biden, malgré des sondages peu reluisants, répète depuis un certain temps qu’il a « l’intention » de se présenter, et donc d’affronter peut-être son prédécesseur, Donald Trump, déjà officiellement en course. Mais il a assuré, il y a quelques jours à peine, n’avoir pas pris de décision « définitive ».

Le 19 novembre 2021, le démocrate, qui tient aussi par cette transparence sur sa santé à se distinguer de l’ancien président républicain, s’était déjà plié à un examen complet.

Le médecin, Kevin O’Connor, avait dressé le portrait d’un homme « en bonne santé », « vigoureux » et « apte » à remplir sa lourde fonction. Mais il avait aussi relevé le poids de l’âge, avec son lot de médicaments à prendre et d’affections bénignes. Le praticien avait noté la démarche plus raide de Joe Biden, l’attribuant à une « légère » affection nerveuse touchant les pieds. Il avait aussi fait état d’une toux fréquente, causée par un reflux gastro-œsophagien.