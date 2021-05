Ethiopie : les USA imposent une série de sanctions

Face aux violences qui sévissent dans le Tigré depuis novembre 2020, les États-Unis ont plusieurs fois appelé à une gestion pacifique de la crise qui oppose le gouvernement au TPLF. Le conflit a fait de nombreux morts et déplacés, et l’aide humanitaire a toujours du mal à parvenir à la population, rapporte Ecofin.

Les États-Unis vont mettre en place des sanctions contre l’Éthiopie et l’Érythrée à cause de la gestion de la crise en cours dans le Tigré. C’est ce qu’a annoncé le secrétaire d’État américain Antony Blinken dans un communiqué le dimanche 23 mai 2021.

Selon le responsable, les mesures de restrictions concernent premièrement la délivrance de visas aux fonctionnaires éthiopiens et érythréens. Ceux-ci sont en effet accusés de ne prendre aucune « mesure significative pour mettre fin aux hostilités ou rechercher une résolution pacifique de la crise politique ».

Cette restriction concerne aussi tous les responsables anciens ou actuels des forces armées des deux pays et des membres, actifs ou non, du Front de libération du peuple du Tigré (FLPT). De plus, des mesures sont annoncées pour restreindre l’assistance économique, sécuritaire et commerciale des États-Unis envers l’Éthiopie.