Ettakatol demande une feuille de route claire « pour éviter le flou actuel »

-Le bureau politique du parti Ettakatol (Forum démocratique pour le travail et les libertés) a appelé le président de la République à « divulguer sa vision pour la prochaine étape afin que la Tunisie puisse établir une feuille de route claire, à même d’unir le peuple et d’éviter le vide et le flou régnant actuellement ».

Dans une déclaration, le parti a aussi appelé le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) à « assainir le climat politique et le système judiciaire, notamment en s’attaquant, avec plus de sérieux, aux éléments corrompus de manière à lutter contre le phénomène de corruption répandu dans tous les appareils de l’Etat ».

Il a, toutefois, précisé que la condamnation des personnes corrompues relève, exclusivement, des compétences de la justice.

Pour le parti, « l’appel de l’Assemblée des représentants du peuple, qui a perdu toute légitimité, dans sa forme actuelle, à se réunir de nouveau est dénué de tout sens ».

Et de réclamer l’examen de toutes les poursuites judiciaires dont le rapport de la Cour des comptes.

Ettakatol a, par ailleurs, estimé nécessaire de promulguer une loi électorale ainsi que des lois régissant la vie politique, empêchant le retour de la corruption et garantissant une rivalité politique « honnête ».

« Il n’est pas question d’abandonner les acquis de la révolution », souligne le parti.

Cette déclaration a été publiée à l’issue de la réunion du bureau politique du parti, consacrée à l’examen de l’évolution de la situation générale du pays et à l’élaboration des visions pour la prochaine étape après l’annonce, le 25 juillet dernier, par le président de la République des mesures exceptionnelles.

Kaïs Saïed avait décidé, lundi, de prolonger les mesures exceptionnelles adoptées en vertu du décret présidentiel n°2021-80, relatif à la suspension de l’action parlementaire et la levée de l’immunité de tous les députés et ce, jusqu’à nouvel ordre.