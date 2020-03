”Ettakatol” déplore le comportement ”honteux” de certains députés

Le parti ”Ettakatol” a désapprouvé le comportement “honteux” de certains députés de l’Assemblée des représentants du peuple, qui ”porte atteinte à la souveraineté de l’État et de ses institutions”.

Dans une déclaration, rendue publique, jeudi 5 mars 2020, “Ettakatol” fait part de sa profonde consternation devant “les accusations d’apostasie proférées par certains élus et la violence de leurs propos, les appelant à assumer pleinement leurs responsabilités, notamment morales, devant les Tunisiens”.

Pour “Ettakatol”, les élus du peuple doivent être à la hauteur de la confiance de leurs électeurs et éviter toute tension qui mène à répandre “le mépris et la médiocrité”. Les Tunisiens ne supportent plus ce genre d’incivilité et attitudes regrettables qui n’honorent pas leurs auteurs, ajoute la même source.

Le parti met, dans ce sens, en garde contre la gravité des discours de haine et de violence et leur impact sur la société. Il prévient aussi contre le fait d’attenter à la souveraineté des institutions, seules vraies garants de la démocratie et de l’État de droit.

“Ettakatol” demande à la présidence du parlement une application stricte de la loi contre ces agissements qui portent préjudice à la bonne marche de l’ARP.