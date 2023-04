Etudes supérieures à l’étranger : La France, première destination des étudiants tunisiens

Boursiers ou non boursiers la France demeure la première destination des étudiants tunisiens à l’étranger, a fait savoir vendredi, Maha Hammami, directrice des bourses et prêts universitaires à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge du forum des mobilités, étudier en France, organisé par Campus France Tunisie, la responsable a indiqué que la Tunisie a accordé, en 2021-2022, 782 bourses de longue durée dont 525 pour des études en France, 170 pour des études en Allemagne, 80 au Canada et 7 dans d’autres pays.

Durant la même période, 1026 bourses de courte durée ont été octroyées dont 658 pour des études en France et 128 pour des études en Espagne.

Maha Hammami a signalé que la France est aussi la destination des étudiants non boursiers indiquant que durant l’année universitaire 2022-2023, sur un total de 17268 étudiants tunisiens partis poursuivre leurs études supérieures à l’étranger, 6962 ont choisi la France, 3185 sont partis en Allemagne, 1090 en Espagne, 858 au Canada et 800 en Russie.

La responsable a expliqué qu’il existe différents programmes de bourses et de prêts universitaires à l’étranger.

Dans ce contexte, elle a indiqué qu’annuellement près de 23 bourses d’études en France et 24 bourses d’études en Allemagne sont accordées dans le cadre du programme des bourses de bacheliers lauréats.

Elle a, en outre, signalé qu’en 2022, 52 bourses ont été accordées aux élèves de l’institut préparatoire aux études scientifiques et techniques (IPEST) qui ont réussi le concours d’accès aux grandes écoles en France.

Dans le cadre du programme des bourses pour la formation des formateurs de l’enseignement supérieur (bourses pour la préparation des études de Master et de Doctorat), 19 bourses pour des études en France et 5 bourses pour des études dans d’autres pays de l’Union Européenne sont programmées pour 2023-2024 et ce, dans différentes spécialités notamment : le design, les Sciences musicales, les Sciences du transport et de la logistique, les Langues, …

Par ailleurs, 34 bourses pour des études au Canada sont programmées dans le cadre du même programme et ce, dans des spécialités diverses comme la Data Science, l’intelligence artificielle, Computing Quantum, cybersecurity,Health Sciences, Agricultural Sciences,…

Maha Hammami a aussi, fait savoir, que dans le cadre du programme des bourses universitaires pour les Médecins Résidents, 35 bourses sont attribuées chaque année aux résidents en Médecine, Pharmacie et Médecine Dentaire.

« Plus que 90 % de ces bourses sont octroyées aux médecins résidents pour effectuer des stages dans des établissements de santé français », a-t-elle précisé.

Pour ce qui est du programme national des bourses universitaires pour les Elèves-Ingénieurs, l’intervenante a signalé que 242 bourses ont été attribuées en 2022-2023 à des élèves-ingénieurs dans le cadre de la préparation de doubles diplômes entre des établissements d’enseignement supérieurs tunisiens et français.

La responsable a ajouté que 201 prêts universitaires ont également été accordés aux étudiants tunisiens non boursiers qui étudient à l’étranger en 2022 contre 203 prêts en 2021.

Pour sa part, Imen Annabi, coordinatrice mobilité universitaire à l’Institut français de Tunisie, a signalé que des bourses d’excellence sont réservées aux meilleurs étudiants de nationalité tunisienne.

« Les boursiers perçoivent 860 euros net / mois pour toute la durée du cycle d’étude en France outre l’assistance pour la réservation d’un hébergement, les prises en charge complémentaires ainsi que la gratuité des frais de visa et l’exemption du paiement des frais de dossier Campus France », a-t-elle expliqué faisant remarquer qu’un budget total annuel de 800 mille euros est réservé au financement de 220 bourses.

Imen Annabi a indiqué qu’un moteur de recherche campus bourses (https://campusbourses.campusfrance.org/#/catalog) est mis à la disposition de tous les étudiants et chercheurs en quête d’un financement.

De même une plateforme des bourses et des prêts à l’étranger est mise à la disposition des étudiants et chercheurs tunisiens par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique https://best.rnu.tn/, selon Maha Hammami.

Plusieurs conférences figurent au programme du forum Mobilités, qui se poursuit aujourd’hui et demain à l’institut français de Tunisie. Une exposition de plusieurs établissements d’enseignement supérieur français est aussi organisée en marge du forum.