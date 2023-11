Etudiants, entrepreneurs et experts discutent des projets impactants, durables et sociétaux

Créer des entreprises impactantes, durables et sociétales pour garantir le développement durable et le bien-être social, tel est l’objectif de la 5ème édition du forum Convergences Tunisie 3Zéro 2023 (Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté) tenu lundi, à la Cité de la Culture à Tunis.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de cet évènement, Nassim Slimani, chargé du développement international à Convergences a souligné que ce forum organisé cette année sous le thème » la durabilité et le bien-être social au cœur du développement « , est destiné à toutes les personnes convaincues de l’importance du développement durable dans un monde confronté à d’énormes enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux.

» Ce forum, auquel prennent part des étudiants, des entrepreneurs et des experts examinera les moyens de réduire la pauvreté en Tunisie et étudiera les enjeux et les solutions pour une bonne gestion des déchets « , a-t-il dit.

Au programme de ce forum, des tables rondes, des panels et les conférences qui seront axés sur l’importance d’allier les enjeux environnementaux, économiques et sociétaux.

A l’occasion de ce forum, « des entrepreneurs sociaux exposent leurs produits et font connaître leurs projets sociétaux impactants dans le cadre du village des solutions qui est une partie intégrante de cette manifestation », a ajouté Slimani.

De son côté, Anis Boufrikha, coordinateur national du Forum convergences Tunisie a fait savoir que cette 5ème édition mettra à l’honneur 3 thématiques phares, à savoir « bâtir des écosystèmes durables » ; « climat et environnement et pauvreté et « inégalités et inclusion ».

Boufrikha a signalé, que depuis son lancement en Tunisie en 2018, Convergences a pu créer une trentaine de clubs baptisés » 3Zéro Campus Clubs » et ce dans différents établissements universitaires tunisiens.

» L’objectif étant de sensibiliser les jeunes, qui sont les futurs entrepreneurs et décideurs, à l’importance de créer des projets durables pour réaliser le développement et réduire la pauvreté, les ingéalités et les injustices « , a-t-il souligné.

Lancée en 2008 en France par ACTED (ONG française de solidarité internationale), Convergences est une plateforme de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer. Elle promeut les « Objectifs de développement durable (ODD) » et la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les changements climatiques dans les pays développés comme dans les pays en développement. Composée de plus de 300 organisations partenaires issues de tous les secteurs, l’association agit pour susciter la réflexion et l’action, diffuser de bonnes pratiques et favoriser la co-construction de partenariats innovants à fort impact sociétal.

» L’ambition de Convergences est de mobiliser les act·eurs·rices de tous les secteurs pour une convergence des objectifs et des actions vers un monde Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté « , a souligné Frédéric Roussel, Fondateur de Convergences.