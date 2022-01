Euromed Capital: Le 7ème Forum en format numérique, le 27 janvier

La 7e édition du Forum Euromed Capital se tiendra, le 27 janvier 2022, en ligne, sur le thème « Quelles sont les nouvelles opportunités d’affaires en région euro-méditerranéenne du fait de la réorganisation des chaines de production mondiales ? ».

- Publicité-

Organisée à l’initiative de ses membres fondateurs Bpifrance, AfricInvest et Siparex, le forum Euromed rassemblera une large communauté de décideurs économiques et politiques du bassin euro-méditerranéen.

L’objectif de ce conclave est de faciliter la mise en relation des acteurs économiques euro-méditerranéens et de stimuler les flux d’affaires entre les deux rives de la Méditerranée, indique un communiqué publié jeudi par les organisateurs.

« Cet évènement unique s’inscrit dans le prolongement de la mission d’Euromed Capital qui est de favoriser des opportunités de partenariats entre acteurs de la Méditerranée» a déclaré Isabelle Bébéar, Directrice des Affaires Internationales & Européennes de Bpifrance.

Des conférences alterneront avec des tables rondes thématiques sur des sujets d’actualité tels que l’innovation, la santé et l’environnement. Cette journée d’informations, d’échanges et de partages d’expériences sera rythmée par de nombreux rendez-vous et marquée par l’intervention de personnalités de haut niveau tel Jalloul Ayed, ancien ministre tunisien des Finances.

Pour Karim Trad, cofondateur du Groupe AfricInvest, les organisations doivent repenser leur chaine d’approvisionnement face aux tensions sur les marchés des matières premières, aux perturbations des transports et à la pénurie de main-d’œuvre.

Cette réorganisation des chaines de valeur offre de multiples opportunités pour une relocalisation régionale, dans un espace Euro-Méditerranée-Afrique.

Euromed Capital a été fondée en 2005 par BpiFrance, Siparex et AfricInvest pour promouvoir les échanges et la coopération entre les différents acteurs et partenaires du capital investissement des deux rives de la Méditerranée, tels que les investisseurs, les entreprises financées, les organisations internationales publiques ou privées impliquées dans le développement économique, et faciliter le développement de leurs flux d’affaires en Europe, en Afrique et en Méditerranée.