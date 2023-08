Europe : La baisse de la demande de gaz naturel se maintiendrait

La demande européenne de gaz diminue, et elle ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Du moins, c’est ce que semble affirmer le Forum des exportateurs de gaz (GECF) dans son rapport mensuel. Selon ce rapport, la consommation (très surveillée depuis le début de la guerre en Ukraine) a reculé de 10,6% au premier semestre 2023, soit de 21 milliards de mètres cube. « Pour l’année 2023, nous prévoyons une baisse de l’ordre de 8 à 10% par rapport à 2022 », indique le Forum.

Ce recul de la demande européenne de gaz s’explique « en premier lieu par l’hiver exceptionnellement chaud qui a enveloppé l’UE au premier trimestre 2023 », entraînant une baisse de la demande de chauffage des ménages, explique le rapport. Or, au second semestre 2023, « la probabilité d’observer des tendances similaires dans la consommation de gaz naturel en Europe reste particulièrement élevée », estime le GECF qui regroupe une douzaine de pays exportateurs de gaz, hors Etats-Unis. Il s’appuie notamment sur les prévisions météorologiques les plus récentes « qui suggèrent que le quatrième trimestre 2023 se caractérisera par des conditions relativement plus chaudes ».

Le rapport souligne également la poursuite de la politique volontariste de sobriété de l’Europe. Cette dernière a fixé un objectif de 15% de baisse de la consommation à ses 27 Etats membres.

Enfin, le Forum des exportateurs de gaz mentionne la baisse de la demande du secteur industriel, « peu susceptible de connaître une reprise substantielle au cours des six prochains mois ». Le GECF en veut pour preuve le premier semestre 2023 au cours duquel, malgré une chute des prix du gaz en Europe, la demande industrielle n’a pas retrouvé ses niveaux d’avant-déclin.