Europe : L’inflation « a atteint son pic »

L’inflation européenne a chuté plus que ce qui était prévu par les économistes, « pour atteindre son plus bas niveau depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a plus d’un an », rapporte le Financial Times, cité par le Courrier international.

Selon l’agence statistique européenne Eurostat, les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté sur un an « de 6,1 % en mai, contre 7 % en avril », alors que les experts tablaient sur 6,3 %, détaille le quotidien économique.

Cette belle performance ne suffit cependant pas à Christine Lagarde. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a prévenu, après la publication des chiffres jeudi 1er juin, que « d’autres hausses des taux d’intérêt étaient nécessaires pour maîtriser les pressions persistantes sur les prix », car « l’inflation est encore ‘trop élevée' », a-t-elle dit.

Il faut dire que les banquiers centraux se focalisent sur l’inflation de base (qui exclut les prix de l’énergie et des denrées alimentaires, réputés plus volatiles). Et que celle-ci s’établit sur un an à 5,3 % en mai, contre 5,5 % en avril. Un résultat supérieur aux attentes qui ne paraît pas suffisant à leurs yeux pour « décider de cesser d’augmenter les taux lors de leur prochaine réunion le 15 juin prochain ».

Cependant ce « ralentissement important [de l’inflation] pour les quatre principales économies de la zone euro », l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, devrait réjouir l’ensemble des responsables politiques des 20 États membres, avance Bloomberg, cité pat la même source.

« La poussée inflationniste qui dure depuis un an a atteint son pic » sur le continent, renchérit The New York Times, mais si les prix de l’énergie ont baissé, ceux « de l’alimentation et des services ont augmenté à un rythme inquiétant ». Et malgré les hausses de salaire, qui ont contribué à en atténuer les effets, « des millions de ménages en Europe continuent de subir la crise du coût de la vie », constate le quotidien américain.