Eventuelle OPA facultative sur Hannibal Lease

Hannibal Lease fait partie des 15 valeurs classés « portefeuille de conviction » par l’intermédiaire boursier Mac Sa. En parlant, l’intermédiaire classé le meilleur en bourse pour la 2ème année consécutive, évoque « un acteur majeur du secteur avec une moyenne de 240 MDT de mises en force par an au cours des cinq dernières années. Troisième PDM en termes d’encours avec plus de 543 MDT à fin septembre 2023 correspondant à une part de 14,7% ».

Parlant toujours de Hannibal Lease, Mac Sa, met en valeur « un taux de créances classées maîtrisé malgré la situation fragile des PME, core business de l’activité (10,3% à fin 2022). Taux de croissance remarquable du résultat net. Après une année 2020 déficitaire où la société a subi un coût de risque important, HL a rapidement surmonté ce creux en affichant un résultat net de 4,1 MDT en 2021 et plus de 6 MDT en 2022. Au 1S2023, le résultat net a été multiplié par six à 4,5 MDT. Un rendement dividende attrayant ». Et l’intermédiaire boursier de rappeler enfin, « une éventuelle OPA facultative visant 22% du capital initié par le Fonds SANAD ».