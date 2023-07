Evolution de 20% des placements à l’étranger réalisés du 1er janvier au 30 juin 2023

L’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) a enregistré une évolution de 20% des placements réalisés du 1er janvier au 30 juin 2023, soit 1774 recrutés tunisiens contre 1480 recrutés en 2022.

L’Agence a reçu 42 offres de recrutement d’entreprises étrangères souhaitant recruter des compétences tunisiennes. L’ATCT a également organisé, 14 entretiens de recrutement dont 4 recrutements virtuels et 10 entretiens face à face.

Ces recrutements ont touché le domaine de la santé qui a occupé la plus grande part avec 788 cadres médicaux et paramédicaux, représentant ainsi 44% du total des placements réalisés, suivi du secteur de l’ingénierie avec 172 recrutés, puis le secteur l’éducation avec 172 recrutés, le secteur de l’administration avec 166 recrutés et l’informatique avec 136 recrutés.

Quant à la répartition géographique des recrutements, les pays européens occupent la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 806 recrutés, soit 45%, du total des recrutements. Viennent ensuite les pays Arabes avec 488 recrutés, soit 27.5% des recrutements, puis les pays américains et asiatiques avec 386 recrutés, suivis des pays africains avec 50 recrutés. Ainsi le Canada occupe la première place en matière de recrutement de compétences.

Il est à noter qu’au 30 juin 2023, le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève à 23612 coopérants et experts tunisiens.

Concernant la coopération Sud-Sud et triangulaire et dans l’optique du partage des expériences tunisiennes réussies à l’étranger, l’ATCT a organisé au mois de mai, en collaboration avec l’Agence Comorienne de Coopération Internationale (ACCI) et l’appui de la Banque Islamique de Développement (BID), des journées portes ouvertes à Moroni, auxquelles ont pris part, des institutions et établissements tunisiens des domaines de la formation professionnelle, la santé de la famille, la santé animale, les affaires de la femme, les archives, l’enseignement supérieur, les nouvelles technologies et l’environnement. Ces journées ont été couronnées par la signature d’un accord de partenariat dans le domaine de la gestion des déchets et l’identification d’actions et de projets de coopération susceptibles d’être financés dans le cadre de coopération triangulaire.

L’Agence a envoyé 72 experts pour la Mauritanie et la Côte d’ivoire dans les domaines des réseaux et télécommunication et la coopération sud sud. Par ailleurs, l’Agence a renforcé les capacités de 50 cadres de la Mauritanie et le Congo, et ce par l’organisation d’une visite d’étude au profit d’une délégation de 07 cadres relevant du Ministère de l’Intégration Régionale et la Francophonie de la République démocratique du Congo, en vue de bénéficier de l’expérience tunisienne notamment en matière de développement économique, intégration régionale, environnement, genre, bonne gouvernance et les affaires sociales, ainsi que l’organisation de session de formation au profit de 43 cadre de la poste mauritanienne suite à la mise en place de la plateforme de paiement électronique par téléphonie mobile par des experts de la poste tunisienne.

En 2023, l’Agence continue à suivre quatre projets de coopération triangulaire avec la Banque islamique de développement dans de nombreux domaines, tels que la santé, l’agriculture, la numérisation des services financiers, le commerce et l’exportation, au profit des Iles Comores, de la Guinée et de Djibouti.

