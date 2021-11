Evolution du nombre des coopérants recrutés inscrits auprès de l’ATCT

-La coopération technique a enregistré une évolution de 51.8pc avec un nombre de recrutés enregistrés auprès de l’agence tunisienne de coopération technique (ATCT) jusqu’à la fin du mois d’octobre dernier estimé à 1976 recrutés contre 1302 recrutés durant la même période de l’année précédente. Il s’agit notamment de 785 cadres recrutés dans le secteur de la santé, soit l’équivalent de 40pc de l’ensemble des recrutements. Le secteur de l’éducation et de l’enseignement a occupé la deuxième place avec 371 recrutés suivi du secteur des services et des métiers avec 248 recrutés. S’agissant de la répartition géographique des recrutements, les pays arabes ont occupé la place la plus importante soit 819 recrutés, l’équivalent de 41pc suivis des pays européens avec 717 recrutés. Le nombre total des coopérants et experts tunisiens inscrits auprès de l’agence, jusqu’à la date du 31 octobre dernier, est de l’ordre de 20703 coopérants.

