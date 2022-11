Evolution du nombre des tunisiens recrutés dans le cadre de la coopération technique

Le nombre des tunisiens recrutés à l’étranger à tarvers l’agence tunisienne de coopération technique (ATCT), a enregistré une augmentation de 51 pc durant la période du 1er janvier au 31 octobre 2022 en comparaison avec la même période de l’année dernière. Ainsi le nombre des personnes recrutées durant cette période de 2022 est de l’ordre de 1976, selon un communiqué de l’agence rendu public mercredi. 120 offres d’emploi ont été proposées, durant la même période, par des sociétés étrangères pour recruter des compétences tunisiennes. Le secteur de la santé est classé 1er en terme de recrutement à raison de 1021 cadres, médical et paramédical, soit la moyenne de 34pc du total des recrutements enregistrés, suivi par le secteur de l’éducation et de l’enseignement avec 755 recrutés, le secteur de l’ingénierie, 484 recrutés et le secteur de l’informatique avec 343 recrutés, selon la même source.

