Evolution du taux de coopération technique en 2022

Les résultats de la coopération technique ont enregistré en 2022 une évolution de 41pc en comparaison avec l’année 2021, a indiqué l’agence tunisienne de coopération technique sur son site électronique. Il s’agit de 3511 coopérants durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 contre 2486 durant la même période de l’année 2021. Ainsi le nombre total des coopérants et experts en détachement est de l’ordre de 22846. La France et Canada figurent en tête de liste des pays accueillant les compétences tunisiennes en 2022, à raison de 550 tunisiens recrutés dans chaque pays. Ces compétences relèvent notamment des domaines de l’informatique, de la communication de la santé, du paramédical, de l’enseignement ainsi que des services. L’Arabie Saoudite intervient en 3ème position avec 521 cadres tunisiens recrutés, la majorité des domaines de la santé, de l’enseignement et du sport, suivi par l’Allemagne, avec 459 tunisiens coopérants dans le secteur paramédical.

Le secteur de la santé est classé premier avec le recrutement de 1250 cadres médical et paramédical soit l’équivalent de 36pc de l’ensemble des recrutements, suivi par le secteur de l’éducation et de l’enseignement avec 862 recrutés et le secteur de l’ingénierie avec 562 recrutés.