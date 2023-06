Evolution significative du nombre de voyageurs à l’aéroport Enfidha-Hammamet

L’aéroport international Enfidha-Hammamet a reçu, ce lundi, 3248 touristes de nationalités diverses, via 19 vols en provenance de plusieurs villes et capitales européennes, a indiqué mardi à l’Agence TAP, le commissaire régional au tourisme à Sousse, Taoufik Gaied.

La multiplicité des voyages transitant par l’aéroport d’Enfidha-Hammamet, reflète une amélioration significative des indicateurs touristiques dans la région au cours de la dernière période, une dynamique qui s’est répercuté positivement sur la zone touristique ??Sousse El-Kantaoui, a souligné Gaied.

Lors de la période allant du 11 au 20 juin 2023, la zone Sousse El-Kantaoui a recensé 36298 visiteurs, contre seulement 31211 lors de la même période de l’année écoulée, soit une augmentation de plus de 16%, a-t-il fait savoir.

Même constat au niveau des unités hôtelières dans la région, où le nombre de nuitées a atteint 174 686 nuitées au cours de ladite période, contre 108 660 nuitées l’année précédente, soit une évolution positive de plus de 61%, selon la même source.

