Examen des domaines de coopération pour la réalisation du plan de développement 2023-2025

Le chef du cabinet du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, Abdelkader Jammali, a affirmé, lors de son entretien avec une délégation de la banque africaine de développement (BAD), conduite par le directeur de la banque pour les pays de l’Afrique et l’Afrique centrale chargé de l’emploi, de la formation et de la santé, Mohamed Kaii, que la BAD représente un partenaire historique et stratégique pour le ministère sur les plans technique et financier. Un soutien qui permet, a-t-il expliqué, la réalisation des politiques de l’Etat dans les secteurs de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’initiative privée.

Selon un communiqué rendu public par le ministère, Jammali a passé en revue à cette occasion les principales orientations du ministère inscrites dans le plan de développement 2023-2025, visant en premier lieu l’insertion des chercheurs d’emploi dans le marché du travail et l’amélioration de la qualité de la formation. Il s’agit également de promouvoir le rythme de création des postes d’emploi. Pour sa part, le responsable de la BAD a exprimé la disposition de l’établissement financier à fournir le soutien au programme de travail du ministère dans différents domaines. La réunion a permis également de passer en revue la coopération bilatérale et le partenariat en matière de renforcement des ressources financières du ministère afin de réaliser les projets d’intérêt commun et renforcer le processus de création d’emploi décent et stable.