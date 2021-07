Examen des moyens permettant d’accélérer la vaccination des citoyens contre le coronavirus

L’examen des moyens d’accélérer la campagne de vaccination soit la vaccination de 100 mille citoyens par jour contre une moyenne quotidienne ne dépassant pas 40 mille personnes actuellement a été au centre d’une réunion du comité de gestion de la campagne nationale de vaccination anti-covid-19. Le ministre de la santé par intérim, Mohamed Trabelsi a souligné à ce propos l’impératif de conjuguer davantage les efforts afin de parvenir à vacciner 50pc de la population vers le mois d’octobre prochain. Selon un communiqué du ministère de la santé, Trabelsi a mis en relief la nécessité de soutenir les compétences dans les centres régionaux de vaccination et les centres de santé de base ainsi que la santé militaire, la médecine de travail et les pharmaciens du secteur privé. Le ministre a également appelé les cadres de la santé dans les secteurs public et privé à exploiter les différentes opportunités possibles afin de réussir la campagne nationale de vaccination anti-covid-19 dans le but de prévenir la survenue d’une nouvelle vague de contamination.

