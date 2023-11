Examen des moyens permettant d’assurer un approvisionnement en eau potable au centre d’une rencontre à Tunis

Une conférence, axée sur la rareté de l’eau et les moyens de rationaliser sa consommation, a été consacrée à l’examen des mécanismes permettant d’assurer un approvisionnement en eau potable face à un stress hydrique sans précédent dans le pays.

Les participants à cette rencontre, tenue samedi, ont évoqué les moyens d’assurer une sécurité alimentaire face à une pénurie d’eau et le rôle des médias et de la société civile, en matière d’appui des efforts de l’Etat, pour sensibiliser à l’importance d’une utilisation rationnelle de l’eau.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ridha Gabouj, a souligné la poursuite des opérations de sensibilisation pour assurer un usage rationnel de l’eau en raison de l’importance du rôle des différents intervenants afin d’atteindre les objectifs escomptés.

Gabouj a affirmé à ce propos la disposition, de son département, d’échanger les idées et les propositions dans le cadre d’une approche participative et transparente.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des recommandations du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, issues de la séance de travail tenue le 4 novembre 2023, axée sur la bonne gouvernance des ressources en eau, indique un communiqué rendu public par le ministère.

