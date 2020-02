Examen des moyens pour la création d’une banque de données portant sur les handicapées en Tunisie

Le ministre des Affaires Sociales, Mohamed Trabelsi a indiqué lors d’une séance d’audition tenue mardi par le parlement avec la commission des affaires des personnes porteuses de handicap et des catégories vulnérables, que le ministère se penche actuellement sur la mise en place d’une banque de données portant sur les personnes handicapées en Tunisie.

Le ministère examine, également, la possibilité de créer des établissements d’accueil pour prendre en charge les personnes handicapées et les adultes sans soutien familial avec la mise en place prévue de 3 nouvelles unités dans les gouvernorats de Ariana ou Ben Aorus, Béja ou Jendouba et Kasserine, a souligné Trabelsi.

Le développement de la législation tunisienne en matière des droits des personnes handicapées figure aussi parmi les centres d’intérêts du ministère des Affaires Sociales, a notamment ajouté Trabelsi.