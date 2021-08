Examen des perspectives de développement du transport ferroviaire du phosphate

Il a été décidé d’assurer le transport de 7 000 tonnes de phosphate quotidiennement, du bassin minier vers les usines de transformation par train et de réserver deux trains, chaque jour, pour transporter le soufre de Sfax, vers les usines de Skhira, et un autre train pour le transport de soufre vers l’usine de Mdhila.

L’ensemble de ces décisions ont été prises, lors d’une séance de travail, tenue mercredi soir, au siège du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des mines, sous la présidence des deux ministres de l’Industrie, Mohamed Bousaid, et du Transport, Moez Chakchouk, et avec la participation de responsables de la CPG, de GCT et de la SNCFT, selon un communiqué publié jeudi par le département de l’Industrie.

Les deux ministres ont souligné la nécessité de développer toutes les capacités disponibles pour assurer le transport du phosphate par train, afin de préserver la pérennité du secteur et impulser cette activité.

Les participants à cette rencontre ont examiné, également, la disponibilité de matières premières nécessaires pour la production d’engrais, d’ici la fin du mois de septembre 2021., et ils ont pris la décision de décharger les cargaisons d’engrais qui seront importées au port de Bizerte.